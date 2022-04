BBB 22: Jessilane faz revelação emocionante para Lina no quarto

Com medo do paredão, Jessilane faz revelação para a amiga Lina antes de dormir no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 08h54

Apesar do próximo paredão do BBB 22 ser falso e não eliminar ninguém, os participantes seguem sem desconfiar de nada e com medo da berlinda do programa.

Em uma conversa cheia de emoção com a cantora Linn da Quebrada (31) em um dos quartos do reality show da TV Globo, a professora Jessilane (26) fez um desabafo comovente.

"Vai dar certo. Vamos confiar. Você tem que ficar, Lina. Se você não ficar, pelo amor de Deus... Como vai ser?", disse a sister. "Vai ser como tiver que ser e você vai dar conta, tá?!", repondeu a famosa.

Medo da eliminação

"Não vou. Não vou dar conta, nada... Eu sei que entrei aqui sozinha, mas não estou mais sozinha!", desabafou Jessi.

"Mesmo que eu estiver lá fora, você não vai estar. O Brasil está com você!", incentivou Linn da Quebrada que está no paredão falso do BBB 22.