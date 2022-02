BBB 22: Jessilane faz desabafo sobre Pedro Scooby: ''Me machucou muito''

Em conversa com Linn da Quebrada, Jessilane comentou que não gostou de críticas de Pedro Scooby no Jogo da Discórdia

O Jogo da Discórdia do BBB 22 desta segunda-feira, 21, ainda está dando o que falar na casa.

Nesta terça-feira, 22, em conversa com Linn da Quebrada (30), Jessilane Alves (26) fez um desabafo sobre as críticas que recebeu de Pedro Scooby (33) durante a dinâmica.

"Fico triste com as falas do Scooby em relação a mim, sabe? Principalmente ontem no Jogo da Discórdia, pelo fato dele ter falado que eu sou professora e sou formadora de opiniões, e aqui estou sendo influenciada, ou seja, seguindo opiniões de outras pessoas. Isso me machucou muito, de verdade", disse ela.

"Acho que você poderia conversar com ele", aconselhou Linn. "Depois ele veio dizer assim para mim: 'Você não entendeu o que eu quis dizer'. Como que não entendi se foi isso que ele deixou bem claro ali na frente de todo mundo?", contou a professora.

"Conversa com ele", insistiu a cantora e acrescentou: "Fala o que você sentiu. Até porque ele pega um dado que é sua profissão, como você atua e usa totalmente descontextualizada para falar de uma perspectiva que ele tem dentro do jogo, sendo que ele tem parte das informações, ele nem sabe do que se trata no contexto todo. Talvez seja justamente por isso que ele tenha essa perspectiva, essa visão".

Arthur Aguiar rebate comentário de Laís no Jogo da Discórdia

Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 21, Arthur Aguiar (32) também desabafou sobre o comentário que Laís Caldas (30) fez sobre ele na dinâmica.

Ao dizer que o ator "não ganha de jeito nenhum", a médica ainda analisou que ele só a coloca no paredão por não ter coragem de votar emJade Picon (20).