BBB 22: Jessilane aposta em biquíni ousado e corpão surpreende na casa

Jessilane aposta em biquíni preto na piscina do BBB 22 e corpão surpreende internautas

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 15h58

Sortuda por escapar do último paredão do BBB 22, a professora Jessilane Alves (26) recentemente também virou assunto por outro motivo em suas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, a participante do time Pipoca fez sucesso ao aparecer com um ousado biquíni preto que destacava a sua boa forma física.

Na piscina da casa mais vigiada do país, a sister tomou sol e foi elogiada por muita gente que torce por ela e a acompanha na web. "Linda demais. Eu torço muito por você!", escreveu uma fã da Jessi.

Indicada neste final de semana por um dos grupos do reality show da TV Globo, a professora de Biologia Jessilane teve sorte e escapou da eliminação na disputadíssima prova do Bate e Volta.

Veja o corpão da sister Jessi!