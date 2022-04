BBB 22: Jessi se emociona com recado da mãe no almoço do anjo: "Primeira mestranda da família"

Para o almoço do anjo Jessi convidou Pedro Scooby, Linn da Quebrada e Natália Deodato

Caras Digital Publicado em 03/04/2022, às 16h57 - Atualizado às 17h30

Depois de ter vencido a última prova do Anjo, Jessilane Alves (26) convidou Linn da Quebrada (31), Pedro Scooby (31) e Natália Deodato (22) para curtirem o almoço especial.

Confira aqui o almoço do anjo de Jessilane Alves no Big Brother

Além da boa comida, Jessi pode receber recados de sua família no presente do Anjo. O primeiro a parecer no vídeo foi seu primo, que lembrou momento de infância dos dois: "Estava lembrando da nossa época de infância e tínhamos o costume de descer até a escola para catar umbu, e no caminho fazendo a 'zoada' porque nossa família fala muito alto, um boi se incomodou com o barulho e não deu uma carreira. Que você fuja do paredão assim como fugiu desse boi. Nós te amamos!" disse ele.

Em seguida, sua irmã lembrou de um natal feliz que elas tiveram: "Eu tava esses dias lembrando de quando a gente morou em São Sebastião e a gente mandou a cartinha pro Papai Noel dos Correios. Pra nossa surpresa e felicidade a gente ganhou os presentes do Papai Noel. Eu uma bicicleta e você um patins. Minha mãe não gostava de deixar a gente brincar na rua, mas nesse dia por conta da felicidade que foi ganhar esses presentes ela deixou a gente brincar e passamos o dia inteiro na rua. Eu pedalando e você segurando na minha garupa" relembrou ela.

Após sua irmã, sua mãe deixou uma mensagem especial para a confinada: "Estava olhando essa foto da sua formatura no jardim. Essa época você estava iniciando e hoje você tá ai onde chegou! Você teve o prazer de estudar, de ser alguém na vida, de correr atrás para fazer sua faculdade e hoje é a primeira da família a ser mestrada e isso é orgulho para mim e para a família toda. Isso me traz uma grande felicidade, minha filha, não sei nem como penso. A mãe te ama!", disse ela fazendo com que Jessi caísse em lágrimas.

Confira o presente do Anjo na íntegra: