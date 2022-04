BBB 22: Jessi revela medo de Linn da Quebrada ser eliminada: ''A galera decidir tirar logo''

A sister confessou que está com medo do público votar para eliminar Linn da Quebrada

CARAS Digital Publicado em 09/04/2022, às 19h30

O paredão entre Eliezer (32), Gustavo Marsengo (31) e Linn da Quebrada (31) está mexendo com alguns participantes do BBB 22.

Neste sábado, 9, Jessilane Alves (26) conversou com Natália Deodato (22) sobre a próxima eliminação, e confessou que está com medo da atriz e cantora ser a escolhida do público para deixar o reality show.

"Eu quero acreditar que vai ficar entre o Gustavo e o Eli, não sei quem sai", disse a professora. Em seguida, ela analisou a possibilidade da atriz e cantora deixar a competição devido às desavenças com Arthur Aguiar (33).

"Tenho medo também desse embate do Arthur ter ficado entre a Lina e ele, e por ele ter tido a oportunidade de voltar, a galera decidir tirar logo a Lina para que, em algum momento, ela não se torne mais forte que ele....", analisou. "Eu estou com esse medo também", comentou Natália.

Desabafo da sister

A volta de Arthur Aguiar deixou as comadres preocupadas! Após Linn da Quebrada apontar um brother que seria melhor de enfrentar em um paredão com Natália Deodato, Jessilane Alves desabafou nesta última sexta-feira, 08, com a artista sobre como está se vendo no jogo.