BBB 22: Jessi arma estratégia de votação para continuar na casa

Jessi arma estratégia de votação com o líder Eliezer para os próximos paredões do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 13/04/2022, às 15h18

Única mulher dentro da competição milionária do BBB 22,Jessilane (26) já está pensando nos próximos rumos do programa.

Nesta quarta-feira, 13, a professora de Biologia conversou com o seu aliado na disputa, o líder Eliezer (31), sobre os novos paredões do reality show da TV Globo.

"Se a gente tiver Líder, a gente puxa um a outro, e se a gente tiver contragolpe, a gente também também puxa um a o outro. É a nossa última cartada aqui!", disse a sister do time Pipoca.

Última grande jogada da dupla

Último integrante do quarto Lollipop, Eli pareceu concordar com Jessilane e seus planos na reta final do BBB 22. "Acho que é uma boa jogada!", declarou o brother que segue com a fantasia de polvo, castigo adquirido no último jogo da discórdia.