BBB 22: Jade Picon vira meme após xixi em prova, e Leo Picon brinca: ''Como é daora ser irmão mais velho''

A sister Jade Picon foi desclassificada da prova do Líder após ter feito xixi nas calças e foi zoada pelo irmão, Leo Picon, nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 11h23 - Atualizado às 12h08

O nome de Jade Picon (20) foi parar nos assuntos mais comentados nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 25!

A sister acabou não aguentando segurar durante as quase sete horas e fez xixi nas calças enquanto ainda rolava a prova de resistência do líder. Ela e sua dupla, Laís (30), foram desclassificadas após o acontecido, e Paulo André (23) e Pedro Scooby (33) venceram a disputa.

Os internautas não perdoaram e o termo "Jade Mijon" foi destaque na web.

Conhecendo o irmão que tem, Jade disse que Leo Picon (25) comentaria sobre o acontecimento. E ela acertou! "Meu irmão, quando vir esse vídeo de eu mijando nas calças... Quando vir... Ele mesmo vai fazer o favor de me aloprar para todo mundo", afirmou a confinada.

O influencer tirou sarro da irmã mais nova em seu perfil no Twitter."O Brasil já ouviu o peido da Jade e hoje viu ela mijando nas calças. Como é daora ser irmão mais velho e ver essas coisas. Bom dia", escreveu Leo.

"Nossa…. Eu jamais faria isso! Que sacanagem! (volte um tweet)", se divertiu ainda ao postar vídeo de conversa entre os brothers, em que Jade previu a zoação do irmão.

Os adms do perfil da sister nas redes sociais também entraram na brincadeira e tiraram sarro de Jade.

“'EU FIZ XIXI NO MEIO DA PROVA”. É ela, a Jade Mijon! Parabéns a sua dupla Laís, que ficou até o final da prova com a Jade e aos campeões Paulo André e Scooby!", disse a equipe de Jade no Instagram.

Confira como será a dinâmica da semana no BBB 22

A dupla vencedora da prova do líder, Pedro Scooby e Paulo André, terão que decidir qual deles ficará com a liderança e quem terá a imunidade. Na formação do paredão, no próximo domingo, 27, o líder indicada uma pessoa ao paredão, que será triplo. A casa se dividirá em duplas (as mesmas da prova), que terão que votar em consenso no confessionário.

Confira as postagens zoando Jade Picon após xixi em prova:

O Brasil já ouviu o peido da Jade e hoje viu ela mijando nas calças



Como é daora ser irmão mais velho e ver essas coisas



Bom dia — Leo Picon (@LeoPicon) February 25, 2022

Nossa…. Eu jamais faria isso!



Que sacanagem! (volte um tweet) https://t.co/kkbZlT0TLw — Leo Picon (@LeoPicon) February 25, 2022