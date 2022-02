BBB 22: Jade Picon revela vetos na prova do líder: ''De cara Arthur''

Em conversa com Eliezer na festa, Jade Picon falou de dois brothers que está pensando em vetar da prova do líder

Líder pela segunda vez consecutiva, Jade Picon (20) já está pensando em quem vetar na prova do líder desta quinta-feira, 17.

Sem saber se haverá a possibilidade de veto, a influenciadora comentou com Eliezer(31) durante sua festa quem são seus alvos se tiver que escolher alguém para não disputar a liderança.

"Se eu for ter o poder, veto de cara Gustavo e Arthur. É complicado, para mim, escolher uma terceira pessoa. Mas vejo o Douglas como uma ameaça para a Laís", revelou Jade Picon que os brothers que estão em sua mira são Arthur Aguiar (32) e Gustavo Marsengo (31).

Jade Picon fala sobre jogo com Eliezer

Antes de falar quem são suas opções, a influenciadora abriu um pouco de seu jogo com Eliezer. "Eu estou fazendo de outro movimento em que você e o Vini [Vinicius] não estão participando porque a gente não sentou todo mundo junto no quarto. Vai fechar o grupo? Vai todo mundo jogar por todo mundo?", indagou ela.

"Vai. Tem que se proteger", concordou Eliezer. A influenciadora então disse que os brothers do quarto Lollipop precisam de unir: "É cada um olhar na cara do outro e dizer: 'eu estou disposto'. A Eslô virou para mim e disse: 'você é uma incógnita'. Então, acabou e estou com vocês. É que sou próxima de três pessoas de lá, Scooby, PA e Tiago, mas é isso. É a gente por nós".

"O negócio é: a gente está fragilizado pelas duas perdas em um dia. Ou você pode usa isso para te fortalecer ou te derrubar. Isso é a impressão que a casa está tendo. A gente tem que tirar disso um bagulho para se fortalecer. A gente não tem que mostrar que está bem para casa. A gente precisa mostrar nas provas. Líder e Anjo tem que sair do nosso quarto", afirmou.

"Você transita bem entre os dois grupos, mas disse: 'eu confio em você porque tudo o que eu falei não escapou para eles'", falou Eliezer. "Eu transito, mas não falo de jogo com eles. Eu sondo", explicou ela.