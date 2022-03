BBB 22: Jade Picon revela tensão, enquanto Arthur Aguiar se mantém confiante para a próxima eliminação

Brothers revelam sentimentos opostos em relação a sétima eliminação do programa

Daqui a pouco irá ocorrer o embate mais esperado da edição entre Arthur Aguiar (33) e Jade Picon (20)! Chegando o momento, os brothers aproveitam para contar como estão se sentindo para enfrentarem a sétima eliminação do programa.

Arthur confiante

Durante a tarde, os brothers Arthur Aguiar (33), Gustavo Marsengo (31), Paulo André (23) e Douglas Silva (33) curtiram uma tarde ensolarada na piscina da casa. Em uma das conversas, o ator contou aos brothers sobre um papo que teve com Laís Caldas (30)sobre Jade Picon: “Aqui é um jogo de ‘achismos’. ‘Tem duas pessoas que estão contra mim. Eu acho que ela é mais forte do que você’. Eu falei para a Laís. Ai ela: ‘você me acha fraca?’. E eu falei: ‘Você não é fraca, só acho ela mais forte do que você’”.

Em seguida, o emparedado da semana revelou estar confiante para a sétima eliminação do programa, relembrando o discurso da influencer para defender sua permanência na casa: “Eu estou realmente confiante e acho que o discurso dela foi muito apelativo, não tem como isso não ter batido errado”.

Jade Picon tensa para a dinâmica

Durante conversa com Laís Caldas no Quarto Lollipop, Jade Picon afirma para a amiga: "Se fosse qualquer outro Paredão eu ia estar assim também. Porque é meu primeiro. Só de pensar que posso sair, fico com medo. Só que não estou com medo do que estou enfrentando, entende? Estou nervosa, pois só de estar no Paredão você tem a possibilidade de sair. Só que, ao mesmo tempo, estou calma".

Laís comenta: "Em relação às coisas que você fez". A influencer afirma: "Independente do que acontecer, era para ser. Tinha que ser. Da forma que aconteceu, quando a gente para pra pensar, tinha que acontecer. Não tem lógica. Ninguém me botou no Paredão". "E nem ia te colocar", completou Laís.

