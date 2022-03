BBB 22: Jade Picon revela se pretende continuar o romance com Paulo André fora da casa; confira resposta

Eslovênia pergunta para Jade Picon se o romance com o atleta olímpico continuará fora da casa e sister é direta em resposta

Caras Digital Publicado em 02/03/2022, às 14h27

Na noite de ontem, 1, antes da eliminação de Larissa Tomasia (25), Eslovênia Marques (26), perguntou à Jade Picon (20), se ela têm pretenções de dar sequência no affair que tem vivido com Paulo André (23), fora da casa.

A resposa da empresária não foi a que os "shippadores" do casal Jadré esperava. Apesar da aparente química da dupla, Jade foi categórica em sua resposta e disse não desejar ter algo mais sério com o atleta após ambos saírem do reality.

Confira aqui se Jade Picon pretende namorar Paulo André fora da casa



"Eu conversei com ele ontem. É uma pessoa que me faz bem aqui, deixa meus dias mais leves. O que gosto muito em nós dois é que a gente sabe muito respeitar o espaço do outro. Porque depois que eu enjoo de alguém, eu pego bode da pessoa. É praticamente alguém que eu fiquei e fui morar junto.

Se fosse diferente do que é, eu Jade, do jeito que levo minhas relações, não conseguiria", explicou ela à amiga.



Em seguida, Picon descartou por completo a possibilidade de um relacionamento com o atleta: "Você pode ver que eu não fico grudada, é do meu jeito. E do dele também (...) por isso que é perfeito, mas não é alguém que tipo ‘quem sabe lá fora a gente não namora’. Não, isso nao é nem uma opção pra mim."

Apesar de firme na resposta, Jade não descartou a possibilidade deles "ficarem" fora do reality: "É alguém que eu fico aqui dentro, la fora vou ter um super carinho mas sem chance de namoro ou qualquer coisa assim. A gente pode ficar lá fora, mas namorar não", disse ela.



Laís Caldas (30), ainda tentou fazer a sister levar em consideração que as perspectivas poderiam mudar com o tempo, e brincou: "Ai chega lá fora e você paga a língua". Mas novamente, a empresária foi firme em sua resposta: "Impossível. Eu sei exatamente o que eu quero nesse quesito (…) deixei muita coisa em aberto lá fora também".



Confira vídeo na íntegra: