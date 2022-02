BBB 22: Jade Picon rebate ao dizerem que Arthur Aguiar gosta dela: ''Não é recíproco''

Em conversa com brothers, Jade Picon revelou não simpatizar muito com Arthur Aguiar

Após vencer mais uma prova do líder nesta quinta-feira, 10, Jade Picon (20) falou sobre sua relação com Arthur Aguiar (32).

Em conversa com Laís Caldas (30), Tiago Abravanel (34) e Bárbara Hecke (29), a influenciadora falou sobre o ator que voltou do último paredão que ela o colocou.

"Ele não tem obrigação de saber como a Jade é lá fora, a Jade também não tem obrigação de saber como ele é lá fora. Ele ser apontado pode ser a pior coisa que existe na face da Terra. Não dá pra valorizar que o problema da Jade é maior, o problema do Arthur é maior", analisou Tiago Abravanel.

"E na vida dele, ele precisou de várias segundas chances", comentou Bárbara. "Você falou que ele gosta muito dela. Ela também gosta dele...", começou Laís.

Logo, Jade Picon a interrompeu e esclareceu: "Não, não. Não é recíproco. Não é 'gosta muito'. Eu respeito, só não deu liga. Quem eu dou prioridade está aqui comigo nesse quarto, tem gente lá embaixo também que é prioridade. Mano, ele nunca foi. E se eu era uma prioridade dele, a culpa não é minha".

Líder pela segunda vez, Jade Picon revela seus alvos de voto

Ainda no quarto do líder, Jade Picon comentou com as sisters quais são seus alvos de voto para o próximo paredão.

Ela também revelou que fez uma brincadeira para desestabilizar Arthur Aguiar.