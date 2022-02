BBB 22: Jade Picon faz xixi na calça e é eliminada da Prova do Líder

A Prova do Líder do BBB 22 foi decidida nesta sexta-feira, 25, após Jade Picon (20) fazer xixi na calça.

Após mais de sete hora na disputa com sua dupla, a médica Laís Caldas (30), a influenciadora acabou perdendo para Pedro Scooby (33) e Paulo André (23) ao fazer xixi.

Antes de deixar a disputa de resistência, Jade Picon começou a se abanar e a se contorcer. Do nada, a sister começa a rir e sai do local.

Na web, os internautas reagiram ao ver que a integrante do grupo camarote acabou molhando as calças.

PA e Scooby ganharam a prova do líder! 👑



Arthur e Lucas, como foram os primeiros eliminados, estão no Paredão. 👀 No entanto, ainda há esperanças: eles jogam a prova bate e volta. 🙌🏾



E, a título de conhecimento, mais um feito de Jade Picon no #BBB22: xixi nas calças 😱🤣 pic.twitter.com/wWm4BogBxL