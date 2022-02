BBB 22: Jade Picon fala sobre possível paredão: "Seria uma boa composição"

Em conversa com integrantes do quarto Lollipop, Jade falou sobre possível paredão

CARAS Digital Publicado em 20/02/2022, às 15h00

O jogo está a todo vapor no BBB 22! Na tarde deste domingo, 20, os integrantes do quarto Lollipop se reuniram no jardim para falar sobre os possíveis paredões.

As sisters do quarto, Eslovênia (25), Larissa (25) e Jade Picon (20) analisaram um possível paredão entre Gustavo, Laís e Paulo André.

Sobre Paulo André no paredão, Jade falou que não vota no atleta, mas que seria uma boa composição de jogo.

"A gente tem que pensar nos paredões possíveis, em quem pode sair. Eu não quero que o P.A saia, mesmo se ele for, mas eu entendo que seria uma boa composição de paredão pra movimentar", falou.

boa tarde, adm da @jadepicon segue o video da senhorita jade picon informando que nao queria que paulo andré saísse mas seria uma boa composição de paredão pra movimentar o jogo. eu não crio fics e sugiro os senhores façam como eu e assistam o ppv! https://t.co/l41HbKjWhOpic.twitter.com/TJ8zbSZnna — ma ri. (@acostumadinha) February 20, 2022

