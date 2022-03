BBB 22: Jade Picon e Laís convidam Paulo André para o quarto Lollipop e brother dispara: ''Não estou a fim de sair''

Durante festa do líder, Jade Picon e Laís fizeram proposta para Paulo André mudar de quarto e atleta deu alfinetada nas sisters sobre o jogo

As sisters Jade Picon (20) e Laís (30) fizeram uma proposta para Paulo André (23) durante a festa dele no BBB 22, na madrugada desta quinta-feira, 03!

Os moradores da casa mais vigiada do Brasil conversavam sobre o momento em que o líder da semana desempatou os votos entre Douglas Silva (33) e Larissa (25) durante a formação do sexto paredão do reality, no último domingo, 27. A blogueira foi eliminada com 88,59% dos votos do público.

"Tu tá no Lollipop comigo", comentou Laís para o atleta.

"Vem para o Lollipop", pediu Jade. Paulo, então, arrancou risadas das colegas de confinamento com a resposta: "Não quero sair, não. Não estou a fim de sair não. Quero ficar no game".

Aos risos, mas preocupada com a saída dos integrantes do quarto Lollipop, Laís sugeriu: "Tu vai ver esse jogo virar. Aguarde! Olha o pensamento da galera. Olha isso!"

"Não é pensamento, é o que está acontecendo", disparou Paulo André, rindo da situação. "O Brasil está vendo essa humilhação", respondeu Laís, rindo.

Gustavo e Eslovênia protagonizam discussão durante festa

Gustavo voltou a discutir com Eslovênia para defender Laís. O advogado cobrou a falta de empatia dos brothers com a médica para passar em atendimento com a psicóloga. "Se no dia eu ver que tem alguém precisando mais, eu vou falar pode passar na minha frente, entendeu? Esse tato que eu não senti de vocês", disparou o participante da Casa de Vidro. "Vocês não...", disse Eslô. "De todo mundo, vocês no plural. Que são os melhores amigos dela, viram que ela estava mal, sabiam que ela ia para o Almoço do Líder... Não achei legal vocês não terem essa empatia de deixar ela passar na frente. Não achei legal", comentou ele.