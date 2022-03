BBB 22: Jade Picon e Laís conversam sobre comportamento de Arthur: ''Ele me ataca''

Após Jogo da Discórdia, Jade Picon e Laís falam das atitudes dos outros brothers e criticam Arthur Aguiar

Na madrugada desta terça-feira, 1, Jade Picon (20) e Laís (30) passaram a madrugada comentando sobre as atitudes de Arthur Aguiar (32) no Jogo da Discórdia.

Com um histórico de desavenças com o ator, as sisters apontaram suas indignações quanto ao posicionamento do brother no jogo, com ele criticando comportamentos que o próprio também mantém.

“Deu pra ver muita coisa [...]. O Arthur te coloca como antagonista, mas ele me ataca…”, declarou Laís, relembrando o título de ‘antagonista’ que Arthur deu para Jade.

Nem a amiga, Larissa (25), que está emparedada, escapou dos comentários da dupla. “Larissa não está se posicionando muito bem… A maior lição que ela trouxe é que ‘assistir é uma coisa, fazer é outra’”, afirmou a influenciadora.

Larissa concorre à eliminação desta terça-feira ao lado de Arthur Aguiar e Linn da Quebrada (31), indicada ao paredão pelo líder Paulo André (23).