BBB 22: Jade Picon diz o que fará se voltar do Paredão: ''Criar rivalidade com outras pessoas''

Em conversa com sisters, Jade Picon comentou qual é o seu plano se não for eliminada

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 07h03

Emparedada, Jade Picon (20) já está traçando planos se voltar do paredão contra Arthur Aguiar (33) e Jessilane Alves (26).

Em conversa com a professora e Linn da Quebrada (31), a influenciadora revelou o que pretende fazer se não for eliminada.

"Quem sair e o outro ficar, se não for eu, vai ficar reforçando o que estava levantando um em relação ao outro. 'Ele estava sendo interesseiro mesmo'...", disse Jessilane.

"Principalmente nessa relação de força, né? Eu vejo mais isso se você sair...", comentou Linn da Quebrada.

Jade Picon se defendeu: "Eu acho que eu nem tanto. Ele [Arthur Aguiar] mil vezes mais do que eu, né? De querer ficar falando de força. Eu vou levar como uma situação resolvida, pra mim vai ser isso".

A influenciadora então declarou o que deseja fazer se continuar no jogo: "Quero criar rivalidade com outras pessoas.""Criar outras histórias...", brincou Linn da Quebrada.

Jade Picon diz que arranjará encrenca com brother

Em outro momento após a formação do paredão, Jade Picon comentou que arranjará encrenca com um brother caso permaneça no reality.