Big Brother / Desabafo

BBB 22: Jade Picon compara formação de paredão com eleitores que votam nulo

Empresária faz analogia do jogo com votação na vida real em conversa com Bárbara e Laís no quarto do Líder.

Caras Digital Publicado em 07/02/2022, às 14h25

Jade Picon analisa jogos "descartados" pelos brothers - Reprodução / TV Globo