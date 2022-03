BBB 22: Jade Picon aparece de biquíni e corpão gera muitos comentários

Jade Picon, confinada no BBB 22, surge de biquíni e recebe muitos elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 10h07

Na casa do BBB 22, a modelo Jade Picon (20) segue como uma das principais jogadoras e estrategistas da competição milionária da TV Globo.

Já nas redes sociais, onde mantém mais de 17,9 milhões de seguidores somente no Instagram, a famosa também faz sucesso com as suas postagens poderosas.

Nos últimos dias, a sister de olhos claros apareceu belíssima de biquíni na praia, em uma publicação que ultrapassou a marca de 340 mil curtidas.

Elogiada pelos fãs virtuais, Jade Picon atualmente faz parte do quarto Lollipop, um dos grupos mais visados do BBB 22, que já perdeu diversos membros nos últimos paredões do programa.

Veja a beleza de Jade Picon de biquíni!