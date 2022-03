BBB 22: Jade Picon afirma ser independente financeiramente desde os 13 anos e discurso repercute na web

No Jogo da Discórdia, empresária corrige Gustavo que a parabenizou por ter liberdade financeira aos 20: "desde os 13"

O Jogo da Discórdia de ontem, 07, segue repercutindo aqui fora ainda hoje, 08. A maioria dos trendings topics (tópicos mais comentados no Twitter), são relacionados ao fogo no parquinho que a produção organizou para os brothers.



Um dos momentos de mais reverberou foi quando Gustavo Marsengo (31), chamou Jade Picon (20) ao palanque de "incoerente". Em sua participação no Jogo da Discórdia o bacharel em Direito aproveitou para comentar o discurso ao vivo feito pela empresária após formação do paredão: "Ontem eu me senti muito incomodado porque eu achei os 30 segundos mais apelativos que eu vi nesse programa. Se você é uma pessoa bem resolvida financeiramente, ótimo. Porr*, tu conseguiu tua independência financeira com 20 anos...". Jade então, o interrompe: "13!".

"Aos 13" e "com 13" seguem como um dos assuntos mais comentados nas redes, com mais de 400 mil menções cada. Isso porque, espectadores questionam como a empresária conseguiu a liberdade financeira tão cedo. Apesar de Jade se vangloriar pelo feito precoce, é de conhecimento do público que o pai de Jade, Carlos Picon, é empresário no setor de pedras e mármores, onde acumulou sua fortuna. Por isso, muitos viram a correção de Jade à Gustavo como arrogancia e prepotência, justificando que ela já nasceu em berço de ouro e independente financeiramente, mesmo que não trabalhasse.



Há também, quem defenda a empresária. A justificativa dos que apoiam Jade é que independende da fortuna de sua família, ela fez campanhas publicitárias desde muito cedo. Em entrevistas, ela revelou que seu primeiro trabalho foi quando ainda criança, para uma marca de carrinhos de bebês.

Depois, ela ganhou certa notoriedade quando aparecia nos conteúdos digitais de seu irmão, influencer e ex-participante do reality "De férias com o Ex", Léo Picon (25). Aos 16 anos, Jade já acumulava mais de 5 milhões de seguidores em seu Instagram. Mais tarde, ela seguiu os passos da família e também abriu uma empresa, Jade², onde assina peças de roupas e as vende online.



Com 13 anos eu já não dependia da minha mãe e do meu pai pra nada.



Só moro na casa dela pq eu amo esse lugar e sei que ela gosta de me dar dinheiro as vezes.



Mas desde os 13 que me considero independente. Independente de qualquer coisa. — Rafael Portugal 🤙🏻☎️ (@rafaelportugal) March 8, 2022

Eu comecei a trabalhar com 14 anos. A minha mãe com 12 anos. Eu tenho 29 agora. Ela tem 52. Não estamos nem perto da independência financeira. O que quero dizer com isso? Nada. A vida é isso aí mesmo. Talvez a gente não tenha se esforçado o suficiente. — Jota Marques (@jotamarquesrj) March 8, 2022

independência financeira com 13 anos nascendo em família rica, guerreira demais — babi (@labarbd) March 8, 2022

Jade conquistou a independência financeira aos 13 anos como? Contrabandeava tazo na escola? — Octavio Neto (@octaviobuzz) March 8, 2022

Jade Picon aos 13 anos de idade pic.twitter.com/Wt4SM1cf6H — William Castro (@William_Castro) March 8, 2022

Fico muito orgulhoso em saber que a Jade conseguiu sua independência financeira aos 13 anos.

Possivelmente foi sendo Menor Aprendiz em uma empresa e alcançou uma carreira sólida baseada na meritocracia. — Olé do Brasil (@Oledobrasil) March 8, 2022

