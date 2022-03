BBB 22: Jade Picon acreditando em paredão falso, Lina pedindo desculpas e Almoço do Anjo; confira o que rolou

Após toque do Big Fone movimentar a casa, agora, os brothers se voltam para a formação de paredão da noite, confira o que rolou

CARAS Digital Publicado em 06/03/2022, às 21h41

Hoje, 06, é dia de formação de paredão no BBB 22! Após Jade Picon (20) atender o Big Fone e indicar Arthur Aguiar (32) para ir junto com ela ao paredão, passou a teorizar sobre a dinâmica da noite. Linn da Quebrada (31) pedindo desculpas à sister, Almoço do Anjo, Arthur Aguiar (32) explicando seu relacionamento com Jade e Linn discutindo com Paulo André (23), foram os principais destaques do dia.

Continue com a gente e veja o que rolou na casa mais vigiada do Brasil!

Após atender o Big Fone na noite de ontem, 05, Jade Picon têm criado teorias sobre o possível paredão entre ela e Arthur Aguiar (32). Para ela, a produção do programa já pensou no Jogo da Discórdia e na dinâmica do Big Fone exatamente para que quem atendesse, indicasse seu anteriormente declarado "antagonista": "o jogo da discórdia foi para você falar seu antagonista. Pra ver se quem atendesse, ia colocar seu antagonista. Tipo, vamos, é antagonista então, bora resolver".

Entretanto, seria um embate que ninguém venceria, pois seria um paredão falso: "Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, será que teve esse jogo para colocar o antagonista aí o Big Fone para puxar o seu antagonista. E ai será que é um paredão falso? Para um dos dois achar que venceu mas na verdade, não venceu?" , teorizou a sister.

Na última festa de sexta-feira, 04, pintou uma torta de de climão entre Linn da Quebrada (31), Eliezer (31), Jessilane Alves (26) e Natália Deodato (22). Começou após Eliezer, Jessi e Lina dançarem na pista de forma mais quente: "Essas brincadeiras bobas...e gostosas!" dizia Lina. Seu affair no confinamento, Natália, não gostou do que viu e chegou a questionar o brother sobre o relacionamento que vivem e também, sobre as brincadeiras com as companheiras de casa.

Na tarde de hoje, Lina sentou na área externa com a designer de unhas e pede desculpas pela festa: "Desculpa Nat, pelo o que aconteceu na festa, eu sinto muito mesmo. Sinto que fui irresponsável. Deveria ter pensado melhor na gente, em você, em como você se sentiria, em como isso te atravessaria."

Natália seguiu em silêncio olhando para a cantora, que continua: "Na festa, bebendo, acho que perdi um pouco da noção de como isso poderia atravessar você, mesmo sendo apenas uma brincadeira. Mas uma brincadeira que afetaria a gente e que isso não valeria a pena (…) não pensei nas consequências que poderia ter tido, e tiveram."

De: Linn da Quebrada

Para: Natália



“Desculpa, Nat, pelo que aconteceu na festa. Sinto que eu fui irresponsável. Deveria ter pensado melhor na gente (...)"



➡ https://t.co/PEjdv8y9RW#BBB22#RedeBBBpic.twitter.com/HLzZyrSkr3 — Big Brother Brasil (@bbb) March 6, 2022

Arthur Aguiar (33) convidou Pedro Scooby (33), Douglas Silva (33) e seu companheiro na última prova, Eliezer (31). Além de aproveitar um almoço cheio de delícias, o ator também recebeu o "Presente do Anjo", onde dessa vez recebeu recados de seus amigos. Os dois primeiros falaram, especialmente, sobre a dedicação e o perfeccionismo do brother.

Depois, Maíra Cardi (38), sua esposa, revelou uma história emocionante do marido com a tia-avó, que o criou como filho e faleceu no ano passado. Por fim, como não poderia faltar, a filha do casal, Sophia (3) também apareceu e mandou beijinhos ao papai confinado.

Presente do anjo ✨💛 pic.twitter.com/of8UA9PTts — Arthur Aguiar ✨🍞 (@Aguiarthur) March 6, 2022

Durante a tarde, Arthur Aguiar, conversou com os amigos Gustavo Marsengo (31), Pedro Scooby (33) e Paulo André na hidromassagem. O ator comentou sobre sua rivalidade com Jade Picon: "Mano, essa rivalidade é muito mais dela do que minha. Ela criou um bagulho que nem existe. Vou te falar uma coisa, com certeza absoluta. As colocações dela são todas equivocadas, e quando você sair, você vai ver. Todas. É isso. Por isso que não tenho medo de ir ao Paredão com ela."

"Não é para ter medo", disse Scooby. "É isso. Quem se contradisse na história o tempo inteiro foi ela", continuou o ator, mas o surfista seguiu discordando: “Acho que, na verdade, existem pontos de vista diferentes". Arthur segue afirmando que tudo foi uma narrativa criada por Jade: "Mas a história que ela conta para vocês não existiu. Posso te garantir com 100% de certeza."

Rivalidade de volta

Ao ver que recebeu um emoji de carinha no queridômetro hoje, Linn da Quebrada provocou Paulo André: "Já voltou a tacar carinha. Olha como você é, P.A. Eu que sou boba mesmo". O atleta negou que tenha sido o remetente do emoji e o papo da dupla seguiu, quando a cantora disparou ao brother: "Vamos voltar à nossa antiga rivalidade, não está dando certo".