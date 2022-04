BBB 22: Internautas reagem após Paulo André repetir maquiagem de Jade Picon: ''Jadré vive''

Paulo André fez o delineado de coração ao lado do olho e encantou os fãs do reality

CARAS Digital Publicado em 10/04/2022, às 10h59

Jadré tá vivo! Paulo André (23) virou assunto nas redes sociais enquanto se preparava para a festa do BBB 22.

O atleta olímpico fez o delineado de coração ao lado do olho, imitando a maquiagem de Jade Picon (20), e deixou os fãs do casal 'Jadré' empolgados.

Ao longo do dia, PA já havia chamado atenção após mostrar que estava sentindo falta da influenciadora digital. A primeira movimentação do brother foi ir dormir na cama que era da sister, no quarto Lollipop.

Depois da soneca da tarde, ele usou a touca roxa deixada pela ex-sister na casa. Pouco tempo depois, o velocista também colocou a pulseira que ganhou de presente de Jade.

No Twitter, os internautas comentaram que Paulo André estava sentindo saudade da influencer e acharam fofo ele fazer a maquiagem em homenagem a ela.

Confira as reações dos fãs do casal:

Jade Picon venho lhe informar que o PA está com muitas saudades!



Hoje ele dormiu na sua cama no lollipop, usou seu bucket roxo o dia todo e acabou de colocar sua pulseira pra ir na festa!



Beijos — 𝑎𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎. (@amandaferracci) April 10, 2022

o PA tem muito carinho pela Jade e ninguém vai tirar o espacinho especial que ela conquistou na vida dele 🤏🏽 — maraísa (@putztrouxa) April 10, 2022

Vote na Enquete BBB da CARAS Digital!

Ainda dá tempo de deixar sua opinião registrada! Vote em quem deve deixar o BBB 22 na enquete BBB da CARAS Digital.