BBB 22: Internautas reagem após Lucas contar que vai usar camisa rosa em noite de eliminação

No paredão do BBB 22, Lucas contou que pretende usar uma camisa rosa e os internautas relembraram a "maldição"

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 19h30

Lucas Bissoli (31) escolheu o look que usará na noite desta terça-feira, 29, durante o programa de eliminação.

O brother está no paredão ao lado de Paulo André (23) e Pedro Scooby (33), e pretende usar uma camisa na cor rosa.

"Eu pensei em colocar a roupa que eu entrei...", disse Lucas, enquanto arrumava a mala. "Não, vai com outra", aconselhou Eslovênia Mques (25). "Vou por essa blusa rosa", avisou ele.

Assim que falou sobre sua roupa, os internautas se manifestaram nas redes sociais e lembraram a "maldição do eliminado", já que vários participantes desta e de outras edições deixaram a casa quando usavam rosa na noite do paredão. Dentre os brothers estão: Gil do Vigor (30), Marcela McGowan (33), Bianca Andrade (27), Flayslane (27), Carla Diaz (31), Brunna Gonçalves (30), Vinicius (24) e Bárbara Heck (29).

Lucas foi passar a camisa ROSA , e certamente, se sentará ao lado da Eslovênia....tadinho #BBB22 — Rosemary Salles (@RoseSalles) March 29, 2022

Rumores que além de ter a Eslovênia sentada ao lado dele, Lucas também estará de camisa rosa🙆🏽‍♀️😁 pic.twitter.com/Tf3DFd6Zth — GUI NO YT 🍨🐺🍞🏁🌊🎲🥷🦋 (@tuitamart) March 29, 2022

E a maldição do rosa segue firme… Eslo passando a camisa rosa para o Lucas 🥹 #BBB22pic.twitter.com/xP1HzcEJEe — Tatiane ❤️ (@tatianefabiana) March 29, 2022

Temos dois fortes indícios de que o Lucas será eliminado hoje... ele disse que vai usar uma camisa rosa e a Eslovênia vai estar sentada do lado dele.

Coitado 🤣🤣🤣 #BBB22 — Luna ✨🍞🌾 (@thecodestars) March 29, 2022

Reflexão sobre o paredão

Mais cedo, Lucas refletiu sobre uma possível eliminação. "Ô meu Brasil brasileiro! O que será que me espera hoje à noite?! [...] Se eu sair hoje vai me dar muita saudade disso tudo. As partes boas. As partes não tão boas... o jogo da discórdia, a discussão... reaproximação, entender um ao outro...", confessou ele.