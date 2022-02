BBB 22: Internautas comentam 'tapa' de Maria na testa de Arthur Aguiar durante Jogo da Discórdia

Maria deu o que falar durante o Jogo da Discórdia após falar sobre Arthur Aguiar durante a dinâmica

O 'Jogo da Discórdia' na última segunda-feira, 7, pegou fogo! Isso porque na dinâmica, os participantes do BBB 22 tiveram que colocar placas com adjetivos negativos na testa um do outro.

Durante a dinâmica, Maria (21) chamou atenção ao colocar a placa em Arthur Aguiar (32) com uma força nada habitual e a web reagiu.

Nas redes sociais, os internautas apontaram uma possível agressão e se revoltaram com a postura de Maria durante o jogo.

"A Maria colocou com tanta força que a cabeça do Arthur foi até pra trás", escreveu um espectador. "Noooossa, que isso Maria? Ridícula! Precisava desse murro na cabeça do Arthur?", comentou Sophia Abrahão (30).

Até o jogador, Neymar (30) comentou sobre o episódio nas redes sociais: "Maria aproveitou a placa pra dar um tapa na testa do Arthur... se fosse ao contrário ele tava ferrado", escreveu.

Internautas comentam 'tapa' de Maria na testa de Arthur Aguiar durante Jogo da Discórdia:

O que acharam desse momento da Maria com o Arthur? #BBB22pic.twitter.com/VXUwsSWIcj — Tracklist #BBB22 (@tracklist) February 8, 2022

Maria aproveitou a placa pra dar um tapa na testa do Arthur … se fosse ao contrário ele tava ferrado 🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) February 8, 2022

A Maria acabou de colar a placa na testa do Arthur com um tapa, vira a cara para geral, debochada, birrenta e ainda diz que os outros são mal educados. — Keilla Vila Flor (@KellVila) February 8, 2022