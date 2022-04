BBB 22: Internautas comentam reação de Paulo André ao ver vídeo de Jade Picon com Anitta

Na final do BBB 22, o brother Paulo André ficou sem jeito ao descobrir interesse amoroso de Anitta

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 07h10

O brother Paulo André (23) foi o grande galã da temporada do BBB 22 e despertou olhares de fãs e famosos que acompanharam o reality da TV Globo!

Já na madrugada desta quarta-feira, 27, o atleta ficou surpreso ao ver um vídeo em que Anitta (29) aparece ao lado de Jade Picon (20), seu affair no confinamento, no quadro O Brasil Tá Vendo na grande final do programa.

- Arthur Aguiar é o campeão do BBB 22

Nas imagens, a cantora brincou sobre interesse amoroso no velocista, deixando-o sem graça.

A artista cantava um trecho de sua nova música I'd Rather Have Sex (Prefiro fazer sexo). Ao som da canção, ela mostrou P.A. no reality, e na sequência, exibiu Jade. No momento, a produção do BBB 22 mostrou a reação do finalista ao lado de Arthur Aguiar (33) e Douglas Silva (33), que riu sem jeito e fez careta, divertindo os internautas.

Em seguida, foram exibidas cenas sensuais de Paulo André e o brother não escondeu a vergonha. Na web, os internautas deram risada do momento. "Minhas duas crushs juntas, rapaz", brincou um. "Ele ficou todo sem graçaaaaa hahahhahahaha", destacou outra. "Esse sabe que venceu", disse um terceiro.

Paulo André recebe recado de Jade Picon

Segundo colocado do BBB 22, Paulo André ganhou um recado especial de Jade Picon no Bate-Papo BBB. Ele confessou que foi ela quem demonstrou interesse primeiro: "Vou explanar mesmo. [Ela] não parava de me olhar (...) Ficava me olhando mesmo e eu sou assim, sou muito devagar mesmo, quando a pessoa não dá a senha, eu não vou acessar", disse. Em seguida, o programa mostrou o recado da influencer para o atleta: "Estou morrendo de saudade você. Fica bem, daqui a pouco a gente se encontra, está todo mundo aqui te esperando. Beijos, da Deja". "Que fofa, logo mais a gente se encontra", respondeu ele.

Confira o momento e recado de Jade Picon para o brother: