BBB 22: Inspirados por Jade Picon, Eslovênia, Laís e Vinicius cobrem o umbigo com esparadrapo

Laís, Eslovênia e Vinicius, levados pelo ritual da amiga Jade Picon, também cobrem o umbigo

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 21h57

No início do programa, Jade Picon (20) adotou uma técnica de cobrir o seu umbigo, usando um esparadrapo, para se proteger da energia negativa alheia, conforme ela explicou aos brothers. Hoje, 3, Laís Caldas (30), Eslovênia Marques (25) e Vinicius (23), influenciados pela empresária, também decidiram aderir ao ritual.

A primeira a tampar o umbigo foi a modelo, durante a tarde. Depois, na área externa, ela foi questionada sobre o novo "acessório" por Lucas Bissoli (31), seu affair na casa: "Machucou?". "É pra que energias ruins não cheguem até mim", respondeu Eslovênia."Foi influenciada", brincou o brother, fazendo referência à Jade.

Logo depois, foi a vez da médica, enquanto se arrumava para a Prova do Líder: "Ah, colar o 'trem' no meu umbigo. Não colei. Vou colar, porque essa prova... Tem que tirar os maus-olhados de mim na prova".

Por fim, o bacharel em direito seguiu os mesmos passos. Vendo as sisters, decidiu que também queria eliminar as energias negativas para a dinâmica da noite.

Segundo Gi Crizel, taróloga, guardiã de Sagrado Feminino e escritora do Personare, colocar o esparadrapo para tampar o umbigo é uma crença muito antiga, que muitas pessoas acreditam ser um pequeno ritual de proteção. Ao tampar o chakra umbilical você estaria repelindo energias negativas que tentassem entrar no seu campo. No entanto, este é um ritual de proteção rápido e apenas para momentos pontuais.

Confira a reação da web:

Eu morro que o quarto Lollipop obteve mais um fracasso riram da própria desgraça e agora todos aderiram o uso do esparadrapo no umbigo #BBB22pic.twitter.com/heXA0HPOs0 — Tiago (@tihsantos69) March 4, 2022

Mas qdo a pessoa que está tampando o umbigo que emana as vibrações negativas… como funciona?! 🤔 https://t.co/dz7xchOarI — eme (@emeaoquadrado) March 4, 2022

Eu vendo esse povo do Lolliflop tapando o umbigo #bbb22pic.twitter.com/4pA9bh04RL — Fefa 🧠 🐺 (@tuitafefa) March 4, 2022