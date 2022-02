BBB 22: Insatisfação, Almoço do Anjo e briga entre brothers; confira o que rolou

Após noite de festa animada, o dia começa quente na casa do BBB 22, à espera do paredão da noite

Hoje, 20, é dia de formação de paredão no BBB 22! Após noite de festa animada, a casa acorda agitada e insatisfação, Almoço do Anjo, combinações de voto e briga entre brothers se destacam!

Quer saber o que rolou? A gente te conta!

Dia complicado para Larissa

Parece que a sister Larissa Tomásia (25) está se mostrando muito insatisfeita com o castigo do monstro. Ontem, 19, enquanto almoçava, Brunna Gonçalves (30) perguntou se a musa fitness não ia esquentar a comida antes de comer, e a sister respondeu: "Nada, vingança é um prato que se come frio", como uma indireta a Arthur Aguiar (32), e Laís Caldas (30) completou com um "É sobre".

Hoje, reclamou algumas vezes do perrengue. A influenciadora chegou a tomar uma chamada da produção ao tentar tirar o figurino para fazer o raio-x, se confundiu com o cronograma do castigo e desabafou sobre "humilhação" que está vivendo: "Meu Deus, olha a situação do ser humano. Eu nunca me senti tão humilhada em toda a minha vida".

Larissa: "Eu nunca me senti tão humilhada em toda a minha vida"

Tiago Abravanel: "Está tudo bem também. É uma humilhação divertida"

Larissa: "Não está tudo bem. Só eu sei o que eu passei para dormir"



Ao final da manhã, Arthur Aguiar, convidou os amigos, Lucas Bissoli (31), Paulo André (23) e Tiago Abravanel (34) para o almoço do anjo, após ter vencido a prova no último sábado.

Muito ansioso para receber o vídeo do Anjo, a família de Arthur não o decepcionou. Sua mãe e seu irmão foram os primeiros a aparecerem, relembrando conexão e memórias da infância. Sua esposa, Maria Cardi (38), também deixou um recado ao brother. Ela lembrou que Arthur sempre quis ser um pai presente, diferente de seu pai e se preocupou em como a ida dele para o Big Brother Brasil poderia influenciar na vida de Sophia (3), filha do casal.



Ao final do vídeo, Sophia aparece dizendo que ama e mandando um beijo ao papai. Os outros moradores da casa também assistiam e cairam no choro junto com Arthur quando Sophia apareceu.

Na tarde deste domingo, os integrantes do quarto Lollipop se reuniram no jardim para falar sobre os possíveis paredões. Eslovênia Marques (25) levantou a possibilidade de a dinâmica ter um contragolpe e tenta se proteger: "Se todo mundo for em Jessi acho que ela me bota". "Não voto na Jessi", responde Brunna Gonçalves (30). "Tem pessoas que eu não votaria, mas pelo bem do grupo eu voto", garante a modelo. "Douglas ou Jessi?", perguntou a esposa de Ludmilla. "Jessi", diz Eliezer (31). "Douglas, sem dúvida", responde Vinicius (23). "Prefiro ele, porque Jessi pode me puxar", insiste Eslôvenia. "Não tenho como votar nele", responde o designer, e o grupo seguiu tentando chegar a um acordo.

Logo depois, Eslovênia Marques (25), Larissa Tomásia (25) e Jade Picon (20) analisaram um possível paredão entre Gustavo Marsengo (31), Laís Caldas (30) e Paulo André (23).

Sobre Paulo André no paredão, a empresária falou que não vota no atleta, mas que seria uma boa composição de jogo."A gente tem que pensar nos paredões possíveis, em quem pode sair. Eu não quero que o P.A saia, mesmo se ele for, mas eu entendo que seria uma boa composição de paredão pra movimentar", comentou.

Eliezer: "A gente precisa se organizar". 👥

Eslovênia: "Tem pessoas que eu não votaria, mas pelo bem do grupo, eu voto" 👀



Briga entre brothers

No quarto grunge, Arthur Aguiar e Douglas Silva (33) acabaram se desentendendo. Os brothers conversavam quando Douglas comentou esperar que o anjo da semana, vencido por Arthur Aguiar, não fosse autoimune. Segundo DG, se esse fosse o caso, os votos se concentrariam nele e em Paulo André.

Arthur não gostou do comentário do brother mesmo Douglas afirmando que foi uma brincadeira. Arthur disse que Douglas só "pensa nele mesmo". Douglas rebateu e pediu um exemplo de quando foi egoísta dentro da casa. Arthur então, relembrou o momento da semana passada, em que ele seria indicado pela líder e esperava que o brother conversasse com seus aliados, Paulo André e Pedro Scooby (33), para o protegerem do paredão.

Arthur: "Beleza, isso aí, já sei que você pensa em você. Mas isso você já sabe, já te falei isso"

Douglas: "Em que momento? Me dá um exemplo"

Arthur: "O último da imunidade"

Douglas: "O que você queria que eu fizesse?"



