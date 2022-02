BBB 22: Ingrid Guimarães defende Natália após Jogo da Discórdia: ''Não é treta, é crueldade''

Atriz Ingrid Guimarães saiu em defesa da sister Natália do BBB 22, que foi detonada pelos brothers em jogo e levou 'baldada' de Maria

A atriz Ingrid Guimarães (49) acompanhou o BBB 22 na noite de segunda-feira, 14, e surgiu indignada nas redes sociais.

A sister Natália (23) foi o principal alvo dos brothers e levou uma baldada de Maria (21) durante o Jogo da Discórdia na casa mais vigiada do Brasil.

A designer de unhas foi a sister que mais recebeu plaquinhas durante a dinâmica de banho de água suja, com oito, como 'Fala Muito e Faz Pouco' e Arrogante'.

Na web, os internautas acusam Maria de agressão. Ingrid Guimarães usou suas redes sociais para se manifestar sobre o assunto. A artista criticou o comportamento dos confinados com a sister e disse que, para ela, não é diversão, mas crueldade.

"Esse ataque a Natália me angustia", começou escrevendo a famosa.

"Fiquei pensando: por mais problemas que eu tivesse com ela eu não iria nela depois de várias pessoas terem ido. Fica com cara de linchamento. Simplesmente não conseguiria", acrescentou.

"Não tem entretenimento que me faça achar legal ver uma mulher levar um balde na cabeça, ser molhada e julgada por tanta gente ao mesmo tempo. Existe um limite entre entretenimento e mau gosto. Não é treta. É crueldade", disse ainda em seu Twitter.

Ao se aproximar de Natália, Maria jogou a água, mas soltou o balde na cabeça da sister, que disparou: "Só não pode bater o balde na cabeça, né?". Maria, então, pediu desculpas. Após o ocorrido, Natália disse para brothers que ouviu a cantora falar "bem feito" após a baldada. Porém, ela entendeu errado, já que a atriz respondeu Tadeu Schmidt (47) com um "perfeito" ao fazer uma pergunta ao apresentador.

Vale ressaltar que Natália está no quarto paredão do reality. A sister disputa a preferência do público com Arthur Aguiar (32) e Bárbara (29). Um deles será eliminado nesta terça-feira, 15.