BBB 22: Influencer e musa fitness da Casa de Vidro começou a treinar para combater ansiedade: "Sofria muito"

Larissa Tomasia, influencer e musa fitness, conta como o exercício físico ajudou a amenizar os sintomas da ansiedade

Caras Digital Publicado em 11/02/2022, às 14h21

Antes de ser selecionada para participar da Casa de Vidro, Larissa Tomasia (25), já era conhecida nas redes socias. Acumulando mais de 50 mil seguidores em seu Instagram privado e mais de 200 mil seguidores no TikTok a pernanbucana teve destaque na última rede compartilhando vídeos dançando e mostrando sua rotina de treinos.





Confira a declaração de Larissa, da Casa de Vidro, sobre sua saúde mental

Em podcast gravado em 2021, a influencer conta que sempre foi "muito ativa", praticando esportes como handball, futsal e vôlei desde a adolescência. Mais recentemente, voltou a praticar muay-thai, arte marcial originária da Tailândia e diz não dispensar as aulas por nada: "É uma hora do meu dia que não abro mão."



Além disso, Larissa comentou que pratica exercícios físicos para amenizar os sintomas do transtorno mental : "Eu tenho um grande problema com ansiedade e é justamente o esporte que me ajuda. Diminui meu estresse, aquela raiva que todo mundo sente…sabe?", explicou.



A influenciadora digital está confinada na Casa de Vidro junto à Gustavo Marsengo (31), desde sexta-feira, 11, e ficarão até domingo, 13, para saber se farão parte ou não do BBB 22.