BBB 22: Há dias sem apararem o visual, brothers se divertem com máquina de cabelo

Após receberem máquina de cabelo da produção, brothers puderam, finalmente, aparar o visual

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 21h18 - Atualizado às 21h25

Há dias que os participantes do Big Brother Brasil pedem uma máquina de cabelo para manter o visual dentro da casa. Nessa quarta-feira, 16, a produção atendeu aos pedidos e mandou o objeto. Os confinados não perderam tempo: apararam cabelos e modelaram as barbas!

Confira:

Vinicius

Vinicius (23) raspou o cabelo e ficou feliz com o novo look. O brother disse aos colegas de confinamento que está acostumado a usar esse visual do lado de fora do programa.

Visual novo 💁🏽

Ele tá radiante com o cabelinho que ama usar. ✨ #TeamVyni#BBB22pic.twitter.com/1KKgFQJive — Vyni 💡 (@vyniof) February 16, 2022

Arthur Aguiar

Assim como o bacharel em direito, Arthur Aguiar (33) raspou o cabelo, deixando bem baixinho, e também tirou a barba. Lembrando que o ator é conhecido por não gostar de pelos e depilar todo o corpo à laser.

Arthur raspou o cabelo! Notas? 😬 pic.twitter.com/51WRMk53DE — Arthur Aguiar ✨ (@Aguiarthur) February 16, 2022

Pedro Scooby

Acreditando ficar mais velho por este estilo de corte, o surfista raspou as laterais da barba, deixando um cavanhaque. "(Fico com) cara de cafajeste", disse ele se olhando no espelho.

Notas para o novo visual do Scooby? 🛐 #TeamScoobypic.twitter.com/48y0vrJDQx — Pedro Scooby 🌊 (@PedroScooby) February 16, 2022

Tiago Abravanel

Tiago Abravanel (34) ousou e pediu pra fazer tanto o cabelo, quanto a barba. Além de aparar a careca do ator, Pedro Scooby (33) ainda o arrastou para o time do cavanhaque.

Lucas Bissoli

Sendo um dos últimos a usar o aparelho, Lucas Bissoli (31) decidiu raspar apenas a barba, mantendo o look "bagunçado" do cabelo intacto.

Menções honrosas

Embora não tenham usufruído da maquininha, assim como os demais, Paulo André (23) e Elieser (31) aproveitaram o momento para darem um leve retoque no visual.

O atleta deu uma ajeitada em sua barbixa e, sendo influenciado pelo seu amigo surfista, também fez um 'risquinho' na sombrancelha. Já o designer, pediu para Vinicius dar uma aparada em seu cabelo e ainda recebeu vários elogios do brother: "Você é lindo, seu peitoral é lindo, seu rosto é lindo, seu cabelo é lindo, sua voz é linda, seu sorrido é bonito, seu caráter é lindo".