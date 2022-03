BBB 22: Gustavo surpreende e faz promessa para Laís antes do paredão

Gustavo surpreende Laís e faz promessa para sister antes da eliminação da semana no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 10h17

Com medo da eliminação da médica Laís (30), seu affair dentro da casa do BBB 22, Gustavo (31) fez uma promessa para a sister na noite desta segunda-feira, 21.

"Se você sair... Vai me deixar numa posição que vou ficar olhando assim... 'E agora?'", iniciou o brother antes de prometer tomar uma nova atitude no reality show da TV Globo.

"Se você sair, o bom é que eu vou poder votar em qualquer um, qualquer um sem o menor peso na consciência!", disparou Gustavo que entrou na atração depois de participar da Casa de Vidro.

Paredão triplo

Laís disputa a sua permanência no BBB 22 com o amigo Eliezer (31) e com o ator Douglas Silva (33). Um dos três sairá do programa na noite desta terça-feira, 22, e dará adeus ao prêmio milionário da competição.