BBB 22: Gustavo surpreende colegas ao elogiar Jessi na casa

Gustavo surpreende colegas do BBB 22 ao comentar sobre o jogo de Jessi na competição

CARAS Digital Publicado em 13/04/2022, às 09h24

Rivais dentro do jogo, dois participantes do BBB 22 parecem que já estenderam a bandeira branca de paz na competição milionária.

Com a saída de Natália Deodato (22) do reality show da TV Globo, a única mulher que segue na disputa é a professora de Biologia Jessilane (26).

"Tu já é finalista, Jessi. A campeã das mulheres!", celebrou Gustavo (31) com a colega de confinamento que segue permanecendo no lado externo da casa, comendo e dormindo no jardim.

Emoção e carinho

Jessi se emocionou muito com a saída de Natália do programa. "Desculpe alguma coisa. Eu te amo muito!", disse a sister do time Pipoca na hora de se despedir da amiga que fez no BBB 22.