BBB 22: Gustavo revela plano para tirar Eslovênia do programa

Em conversa sobre jogo, líder Gustavo revela plano para tirar Eslovênia da disputa do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 01/04/2022, às 08h56

Após vencer a prova do líder que foi realizada na noite desta quinta-feira, 31, o participante Gustavo (31) já está preparando e arquitetando as suas estratégias dentro do BBB 22.

Seguindo o plano de colocar no paredão todos aqueles que ainda não estiveram na berlinda do reality show da Globo, o brother já escolheu o seu alvo na casa: a ex-miss Eslovênia (25).

"Na sua visão, você acha que, se ela [Eslô] bate no Paredão com qualquer pessoa agora, ela sai?", perguntou Arthur Aguiar (33). "Não, mas eu acho que ela tem grandes chances de sair. Não é qualquer Paredão que ela sai...", respondeu Gustavo.

Opinião do Líder

"Qual seria o Paredão que você acha que ela sai e que você acha que ela não sai?", questionou o ator. "É aquilo que a gente falou do Paredão favorável. Para mim, o Paredão mais favorável seria ela, Jessi e um de nós. Aí eu acho que ela sai", opinou o líder do BBB 22.