BBB 22: Gustavo revela alvo: ''Quem eu quero mexer está na maior rede de proteção''

Gustavo revelou para Douglas Silva e Lucas sobre quem gostaria de ver no próximo paredão do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 21h39

Gustavo Marsengo (31), Lucas Bissoli (31) e Douglas Silva (33) estavam treinando na academia do BBB 22 quando começaram a falar sobre a eliminação de Larissa Tomásia (25), que deixou o reality com 88,59% dos votos.

Durante a conversa, o ator relembrou que Eliezer (32) estava estranho. "E o Eli, qual era o caô dele? Ontem, ele estava 'boladaço'", perguntou ele. "Cara, foi por conta da conversa que ele teve...", revelou o estudante de Medicina. "No rolê deles ali, né?", questionou o carioca. "O papo foi sério. Aquele sentimento de... ninguém foi, eu também não fui. Mas é um grupo maior, enfim. Quanto mais vai reduzindo, mais chance", acrescentou Lucas

A conversa seguiu e Gustavo contou para os brothers que Jade Picon (20) é seu alvo para o próximo paredão. "Mas, só, quem eu quero mais mexer nesse jogo hoje, a que está na maior rede de proteção", disse ele, mexendo na figurinha da influenciadora no painel tático.

Douglas ressaltou que a empresária é protegida dos dois lados da casa. "Tem de lá e de cá, né? Vai ser difícil convencer. Vai ganhar só indicação direta", apontou o ator. "O quarto não vota nela, PA [Paulo André] e Scooby não votam nela", acrescentou o paranaense.

Jade chora após eliminação de Larissa

Jade Picon ficou bastante abalada após a eliminação de Larissa na noite de terça-feira, 01, no BBB 22. A saída da pernambucana no sexto paredão do programa contra Arthur Aguiar (32) e Linn da Quebrada (31), com 88,59% dos votos, mexeu com os participantes do quarto Lollipop, e a sister não segurou o choro. "Cara, por uma cagada...", desabafou ela.