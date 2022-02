BBB 22: Gustavo relembra formação do paredão: ''Salvei a Laís aos 45 do segundo tempo''

Em conversa com Jessi, o brother relembrou a formação do últino paredão em que salvou Laís da berlinda

Gustavo Marsengo (31) conversou com Jessilane Alves (26) na banheira de hidromassagem do BBB 22.

Durante a conversa, o brother relembrou a formação do último paredão do reality show em que salvou Laís Caldas (30) da berlinda.

"Eu achei que vocês iam indicar alguém do Lollipop", afirmou o ex-integrante da casa de vidro. "Lá dentro do Lollipop, a única pessoa que os outros queriam indicar era a Laís", contou a bióloga. "A Laís foi salva nos dois quartos", acrescentou ele.

Jessi confessou para Gustavo que não queria votar na sister naquele momento. "Eu não queria indicar a Laís. Se tivessem sugerido, por exemplo, o Eli, a Jade ou a Eslô, eu teria apoiado na hora. Por isso não aceitei fazer a dinâmica que os meninos queriam, porque eu não ia votar na Laís", justificou.

O brother contou para a colega de confinamento como foi a votação no Quarto Grunge e contou que ficou feliz em salvar seu affair. "Eu salvei a Laís aos 45 do segundo [tempo] no meu quarto. O Tadeu já tinha falado: 'todos em consenso?' Aí eu falei: 'eu não tô não'. Aí ele falou que precisava de um consenso e eu disse que não ia rolar [votar na sister]. Eu falei para o Arthur e o DG [Douglas Silva]: 'eu sei que ela é a primeira opção de vocês, mas nessa dinâmica de voto vocês vão ter que esquecer a primeira opção e a gente vai chegar em um denominador comum'", relembrou ele.

Laís confunde Gustavo com Rodrigo

Parece que Laís ainda não esqueceu seu ex-crush, Rodrigo Mussi (36), o segundo eliminado do BBB 22. Na madrugada do último sábado, 19, durante um bate-papo com Jade Picon (20), a sister acabou cometendo um ato falho e chamando Gustavo, o seu atual ficante, de Rodrigo. As meninas presentes no quarto não aguentaram a confusão e caíram na risada: "Isso aconteceu Brasil! Confundiu o nome! Olha só que absurdo!", falou Jade gargalhando.