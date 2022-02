BBB 22: Gustavo recebe emojis polêmicos no Queridômetro

FOGO NO PARQUINHO!

O brother chegou recebendo todos os emojis do Queridômetro, menos 'planta'

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 12h28

A quarta-feira, 16, começou com fogo no parquinho para os participantes do BBB 22!

O Queridômetro foi divulgado e mostrou a escolha dos emojis dos brothers para alfinetar uns aos outros, ou mandar um recado sútil.

Mas, o que surpreendeu foi o novo integrante da casa, Gustavo Marsengo (31), que entrou domingo, 13. Ele recebeu todos os emojis disponíveis no Queridômetro, pelos o de "planta".

Ao todo, Gustavo recebeu 2 emojis sorrindo, 1 cobra, 1 irritado, 5 vômitos, 2 bombas, 2 bananas, 1 coração partido e apenas um coração.

Ainda nesta quarta-feira, Gustavo se envolveu em uma discussão com Larissa (25), sua parceira da 'Casa de Vidro'.

Veja o Queridômetro dos brothers do BBB 22: