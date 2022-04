BBB 22: Gustavo promete confusão no reencontro com participantes: ''Botar fogo''

Gustavo promete aprontar ao rever todos os participantes do BBB 22 em gravação especial na Globo

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 14h23

Vindo da Casa de Vidro, Gustavo Marsengo (31) promete causar bastante durante o reencontro com os ex-participantes do BBB 22 que vai ao ar ainda nesta semana.

Antes de rever todos os colegas com os quais morou nos últimos meses no reality show, o famoso publicou uma foto de alguns deles indo para a gravação do episódio 101.

"A caminho do episódio 101…O lobo malvadão tá na área! Agora com todos os participantes da BBBville! Vamo botar o fogo pra descer no parquinho!", escreveu ele.

"Será que a casa termina inteira? HAHAHAHAHAH. Esperem pra ver e me contem aqui… O que vocês acham que vem por aí? Fogo no parquinho!", postou Gustavo em seu Instagram oficial.

Veja a postagem de Gustavo com outros ex-BBBs!