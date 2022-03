BBB 22: Gustavo Marsengo revela se quer continuar com Laís fora da casa

Em conversa com brother, Gustavo Marsengo comentou o que sente por Laís e se deseja continuar relacionamento com ela

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 07h01

Após quase uma semana da eliminação de Laís Caldas (30), Gustavo Marsengo (31) continua falando da sister na casa.

Em uma conversa sobre o jogo com o emparedado Lucas Bissoli (31), o brother comentou sobre seu relacionamento com a médica, que já até conheceu a mãe dele fora da casa no último Domingão.

"Eu fiquei chateado com a parada do PA, do Monstro. Eu entendo que ele teria que dar para alguém. Eu nunca votei nele. E ele já tinha me dado um Monstro. Eu acho muito chato tirar alguém do VIP assim...", falou Lucas.

"Eu entendo os motivos dele e eu aprendi isso da pior forma. Foi quando eu fiquei chateadíssimo com a Laís por ela não ter me protegido. Como que eu vou ficar com uma pessoa que não sou prioridade para ela? Ela é minha e eu não sou. E minha vida inteira eu baseei minhas relações na reciprocidade", relembrou o episódio com a ex-sister.

Gustavo então comentou que na ocasião tentou se afastar de Laís, mas que não conseguiu. "Eu realmente gosto muito dela e quero continuar com ela lá fora", declarou seus sentimentos e vontades em relação à médica.

Laís espera Gustavo fora da casa

Assim como ele, Laís Caldas já falou no Mais Você e em outros programas que está esperando Gustavo aqui fora.