BBB 22: Gustavo Marsengo critica a preferência do público por Arthur Aguiar: ''Estou procurando meus 81% de rejeição''

Sem papas na língua, Gustavo Marsengo revelou insatisfação pela vitória de Arthur Aguiar no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 10h02

O Dia 101 do BBB 22 foi ao ar nesta quinta-feira, 28 e deixou claro que existem questões mal resolvidas entre os brothers.

Este foi o caso de Gustavo Marsengo (31) com Arthur Aguiar (33). O curitibano não curtiu nem um pouquinho da vitória do ator e fez questão de deixar isso bem claro durante o programa.

Quando estava no Quarto Grunge, Tadeu Schmidt (47) fez algumas perguntas aos meninos do cômodo sobre a vitória de Arthur e sobre a longevidade deles no programa.

Na vez de Gustavo responder, não teve papas na língua e criticou a decisão do público em tornar o marido de Maíra Cardi (38) campeão do BBB 22.

"Não gostei (da vitória do Arthur), não só porque eu não ganhei, mas porque acho que muitas pessoas saíram antes (do que deviam) do programa. A Lina não poderia sair com 77% de rejeição. Eu estou procurando meus 81% de rejeição, porque onde eu vou todo mundo só elogiou", respondeu Gustavo ao ser questionado por Tadeu sobre o resultado do programa.

Em seguida, o pipoca disse entender a escolha do público, mas revelou a sua preferência na Grande Final: "Como um jogador, eu aceito que ele ganhou. Queria que o P.A ou o D.G ganhassem, mas entendo que o Arthur jogou mais e ganhou, não tem o que falar".

Veja o momento que Gustavo Marsengo falou de Arthur Aguiar: