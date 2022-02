BBB 22: Gustavo discute com Larissa após ouvir conversa da sister e dispara: ''Vai lá, plantinha!''

Novos integrantes do BBB 22, Gustavo Marsengo e Larissa Tomásia quebraram a 'aliança' e tiveram a primeira discussão nesta quarta-feira, 16

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 11h10

Parece que o clima de aliança entre os novos moradores do BBB 22 já foi por água abaixo!

Na manhã desta quarta-feira, 16, os novos integrantes do confinamento, que vieram da Casa de Vidro, Gustavo Marsengo (31) e Larissa Tomásia (25), tiveram a primeira discussão no programa.

O advogado foi tirar satisfação após ouvir a sister falando dele. Larissa já tinha deixado claro que não estava mais se entendendo com o brother em conversa com colegas no quarto Lollipop.

Enquanto passava pelo corredor, ao sair do confessionário, Gustavo ouviu bate-papo e comentou: "O assunto chegou", já que os brothers tinham ficado em silêncio. "A galera estava comentando mesmo", respondeu Jessi brincando.

O curitibano decidiu confrontar a blogueira. Ele abriu a porta do quarto e disparou: "Quem quiser falar algo pra mim, fala na cara. Melhor do que dar [emoji no] queridômetro, é falar na cara".

A pernambucana saiu do quarto, foi até o corredor e respondeu: "Se a carapuça serviu, não posso fazer nada".

"Não é carapuça, Larissa. Peguei você falando de mim na cara", rebateu o empresário. "Só tem você aqui dentro?", perguntou ela. "Se você quis entrar aqui acomodada, pode entrar, eu não quis. Faça o teu jogo e eu faço o meu. Respeita a minha pessoa", disparou Gustavo.

"Não tem só você aqui dentro da casa como estrategista, não", disse Larissa. "Acho que a carapuça serviu foi para você", comentou o brother. "Se você acha que o único estrategista da casa é você, você está enganado, meu amor. Não é só você que sabe jogar, não", afirmou a sister.

"Vai lá, plantinha", disparou Gustavo.

Maria é desclassificada do BBB 22

Maria (21) deixou o reality global na terça-feira, 15. A produção do programa reavaliou as imagens do Jogo da Discórdia e chegaram à conclusão que a sister agrediu Natália (23). Veja vídeo do momento.

Confira a primeira discussão dos participantes da Casa de Vidro no BBB 22: