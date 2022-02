BBB 22: Gustavo conta que foi chamado para o programa durante partida de CS:GO

Em conversa com os brothers da casa, Gustavo revelou como recebeu o convite para o BBB 22

Em conversa com os brothers do BBB 22, o novo participante do programa, Gustavo Marsengo (31) falou sobre como recebeu o convite para o reality.

E a verdade é que Gustavo teve que interromper uma partida CS:GO (Counter-Strike) para participar da 'Casa de Vidro' do BBB 22.

Gustavo já havia falado que nunca deixou de atender uma chamada com o DDD 021, do Rio de Janeiro, e desta vez não foi diferente, o brother abandonou uma partida e foi parar no BBB.

"Quando eu fui chamado, eu recebi a ligação do programa, vi que era DDD 21 e já sabia o que era", contou Gustavo."Eu estava jogando CS, no meio de uma partida e falei 'já volto'. Daí fui, atendi e era eles me chamando", revelou o brother.

E claro, na web, os fãs de CS:GO comentaram sobre a postura de Gustavo e especularam sobre a reação do time quando ele abandonou a partida: "Eu não iria pro BBB", escreveu um. "Esse homem é lendário", disse outro. "Acho que xingaram ele na partida, certeza", afirmou o terceiro.

Gustavo dizendo que atendeu a ligação do bbb durante uma partida de CS mds este homem é lendário rei gamer #BBB22pic.twitter.com/n8BVuhBHoO — lua (@ahtagalima) February 15, 2022

gustavo de 1,95 tava jogando counter strike, o cs, com uns amigos numa partida on-line quando recebeu uma ligação de um ddd 021, ficou em dúvida se atendia ou não, mas atendeu e era a produção chamando ele pra participar da dinâmica da edição #bbb22pic.twitter.com/zIFGcQLoDq — @paiva #bbb22 (@paiva) February 15, 2022

