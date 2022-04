BBB 22: Gratidão de Jessilane, brothers mirando a última semana do programa e otimismo de Gustavo; confira o resumo do dia

Após festa durante a madrugada, brothers têm dia mais tranquilo, esperando as próximas dinâmicas da casa; veja no resumo do dia

CARAS Digital Publicado em 17/04/2022, às 22h15

Dia de muitas dinâmicas no BBB 22! Hoje, 17, os brothers enfrentarão mais um daqueles dias de "modo turbo". Eliminação, Prova do Líder e formação de um novo paredão serão as grandes tônicas do programa. Para estarem dispostos, os confinados tiraram a tarde para descanso, após terem mais uma madrugada de festa.

Não acompanhou o programa? Fica tranquilo. Com o nosso resumo do dia você fica por dentro de tudo o que rolou!

Demonstração de gratidão

No Raio-X, Jessilane Alves (26) não ignorou o fato de hoje poder ser seu último dia no reality. Nisto, fez um balanço daquilo que entregou durante a sua estadia e também demonstrou muita gratidão.

"Ai, gente, talvez hoje seja meu último raio-x e eu estou até um pouco mais tranquila em relação a isso. [...] Durante a festa, tocaram várias músicas que eu tinha colocado que gostaria de ouvir. Então ontem foi um dia muito feliz para mim, muito emocionante. Claro que, no final da festa, eu já estava desesperada, chorando como sempre, mas estou muito feliz. Sou grata. O sentimento que eu carrego hoje é, literalmente, de gratidão", disse a sister.

📺 Raio X (17/04)



Ela quer muito ficar, está muito grata e feliz por tudo que tem vivido lá dentro. É nossa hora de fazer diferença. 💜 #ForaArthur#FicaJessipic.twitter.com/2r4QOp7LAx — Jessi Alves 🧬 (@a_jessilane) April 17, 2022

Eliminação de Lina foi uma surpresa

Na décima segunda eliminação do Big Brother Brasil 22,Linn da Quebrada (31) disputou o paredão contra Eliezer (31) e Gustavo Marsengo (31) e deixou a casa com 77,6% dos votos. Para o designer, a saída da sister foi uma surpresa.

Arthur concordou e desabafou sobre a insegurança que isto trouxe a ele: "Me surpreendeu também. Acho que o da Lina é o que me fez ficar inseguro, sobre qual a chance de eu sair, entendeu? Talvez se ela não tivesse saído, talvez eu estaria mais confiante, tipo, passei por vários, participei da dinâmica... entendeu? Estaria mais confiante talvez." Arthur Aguiar lembra da saída de sister e confessa: "Me fez ficar inseguro".

Entenda➡️https://t.co/xVSmWps9yO#RedeBBB#BBB22pic.twitter.com/CweydDqpA0 — Big Brother Brasil (@bbb) April 17, 2022

Mirando a última semana do programa

Na área externa, Pedro Scooby (33) e Gustavo Marsengo (31) falaram a última semana do BBB 22. Com mais uma eliminação neste domingo, os dois começaram a especular sobre as próximas dinâmicas: "Quem for Líder não vai (para o Paredão). Se saírem dois hoje... Por exemplo, ganha o Líder e ganha outra prova de resistência. Você está na final sem ter mais ido mais para Paredão". "Na real, não é que eu não queria ir ao Paredão. Eu não queria estar na final sem merecer. Tu vai para os Paredões e volta, é porque a galera queria muito que você estivesse na final", apinou o surfista.

Gustavo: "Pode ser que mais tarde a gente esteja no Paredão (...) Você está na final sem ter mais ido mais para Paredão"

Pedro Scooby: "Na real, não é que não queria ir ao Paredão. Não queria estar na final sem merecer."



➡ https://t.co/2yfNu1kd3I#RedeBBB#BBB22pic.twitter.com/EA2R9X69QQ — Big Brother Brasil (@bbb) April 17, 2022

Otimismo de Gustavo

Neste domingo, Gustavo Marsengo arrumou suas malas e deixou o Quarto do Líder para voltar ao Quarto Grunge. Antes de sair do cômodo, ele parou na porta e declarou: "Até daqui a pouco, hein. Volto ainda hoje".