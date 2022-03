BBB 22: Governo Federal suspende 'Bolsa Atleta' de Paulo André por velocista estar em reality

Governo Federal suspende auxílio que pagava à Paulo André por ter sido medalhista de prata nos jogos Pan-Americanos de 2019

Apesar de estar colhendo frutos pela sua participação no Big Brother Brasil, como por exemplo, ganhar um ano de aluguel de um patrocinador no valor de R$ 5 mil por mês, o que equivale a R$ 60 mil e ter atingido a marca de mais de 5 milhões de seguidores em seu Instagram, a participação no reality também trouxe pontos negativos para Paulo André (23).

Segundo colunista do site UOL, o atleta olímpico que recebe 'Bolsa Atleta' do Governo Federal, no valor de R$ 1850,00, teve seu benefício suspenso. O auxílio do governo tinha sido conquistado após Paulo André ter vencido medalha de prata nos jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019. Segundo a Secretaria Especial do Esporte, o atleta não está seguindo o cronograma de treinos estipulados em janeiro de 2021, pois está confinado no reality da Globo.



Confira na íntegra a nota de esclarecimento da Secretaria Especial do Esporte para suspenção do auxílio do velocista: "A Consultoria Jurídica do Ministério da Cidadania já emitiu parecer sobre a participação de Paulo André Camilo de Oliveira no Big Brother Brasil, da TV Globo. A pasta encaminhou notificação para o atleta e aguarda a manifestação dele para dar andamento ao processo. Cabe informar que o pagamento foi suspenso preventivamente, já que a lei que disciplina o Programa Bolsa Atleta exige a continuidade dos treinos durante todo o período de recebimento do benefício".



Confira a reação da internet com a notícia:

Com a bolsa atleta de paulo andre suspensa eu agora torço que ele ganhe esse programa — plancton (@planctongiulia) March 24, 2022

