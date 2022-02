BBB 22: Globo divulga o último confessionário de Tiago Abravanel: ''eu não sei jogar esse jogo''

Após desistência de Tiago Abravanel, Globo divulga última fala do brother no programa

CARAS Digital Publicado em 28/02/2022, às 01h50

Na tarde de domingo, 27, Tiago Abravanel (34), apertou o botão de desistência e está fora do Big Brother Brasil. O ator e cantor aproveitou momento em que os brothers estavam dormindo, foi sozinho até a varanda da casa e começou a agradecer: "Obrigado, obrigado, obrigado" repetia ele de olhos e mão fechadas.

Antes da formação do paredão da noite, a emissora, enfim, divulgou o momento em que o ator entrou no confessionário e justificou sua desistência do programa: "Eu quero sair do programa, porque eu acho que a minha história foi contada até agora, da maneira que eu sei contar. Com meu coração aberto. Mas, infelizmente, eu não sei jogar esse jogo como eu imaginava que era possível jogar. Foi muito bom conhecer cada um aqui, mas para mim, a minha história se encerra assim. Eu desejo sair do 'BBB 22'".

Tiago Abravanel no Confessionário: "Eu quero sair do programa, porque acho que a minha história foi contada até agora da maneira que eu sei contar, com o meu coração aberto. Mas, infelizmente, eu não sei jogar esse jogo como eu imaginava que era possível jogar" #RedeBBB#BBB22pic.twitter.com/VGpR5GitnV — Big Brother Brasil (@bbb) February 28, 2022

Fora do programa

Através das redes sociais do BBB 22, Tiago Abravanel se pronunciou pela primeira vez após sua saída: "Brasil, é isso, fui no meu limite. Foi a experiência mais doida e mais incrível que eu já vivi. Mas, infelizmente, já não estava mais sabendo jogar, na verdade eu nunca soube jogar esse jogo. Eu sei assistir e ficar doido nessa loucura que é esse game, mas quero agradecer à todos que ficaram conectados comigo até hoje. Foi muito bom ter vivido tudo o que a gente viveu, mas a minha hitória terminou assim e aqui fora e aqui fora é um novo recomeço. Obrigado pela força, valeu BBB 22".