BBB 22: Forçado? Web reage a mais um tombo de Vyni durante ao vivo

Os tombos de Vinicius (23) no BBB 22 estão acontecendo com cada vez mais frequência na casa mais vigiada do Brasil.

Na noite de domingo, 06, durante a formação do paredão, o brother acabou caindo da cadeira ao entrar no confessionário no programa ao vivo.

“É que eu fico tentando parecer elegante e fico mais abestado do que nunca”, justificou ele para Tadeu Schmidt (47), que ignorou a queda dele e o questionou sobre seu voto.

Porém, parece que o público que estava acompanhando o reality não gostou muito do descuido do estudante de Direito e criticou o brother.

Internautas comentam 'tombo' de Vyni

Na web, o público detonou o brother e o acusa de estar forçando a barra para fazer VT durante o confinamento.

"Alguém avisa o Vyni que a gente percebe que é forçado e não tem graça", "Meu Deus, como esse Vyni pode ser tão forçado?", "Viny mais uma vez extremamente forçado fingindo tropeçar no ao vivo. Meu Deus, até quando?", "Eu não acredito que o Vyni sentou e literalmente se jogou. Eu tô muito incrédula, me desculpem", disseram os espectadores.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Vyni leva um tombo no BBB 22. Na última quinta-feira, 03, Vyni também foi alvo de críticas após protagonizar outro momento de 'encenação', segundo a web, antes da prova do líder. Ao terem a autorização para seguirem para fora da casa, o jovem, mais uma vez, esbarrou na porta de saída. A atriz Cleo (38) chegou a comentar sobre a situação: "Vyni vai ficar chocado quando descobrir que passou vários ao vivos esbarrando a toa na porta", brincou.

Em outro momento no confinamento, Vinicius fez a mesma coisa ao desviar o olhar e ir em direção à parede como se não tivesse percebido que ia bater.

Recentemente, a equipe que está cuidando das redes sociais do participante do reality fez uma nota de repúdio ao expor os ataques de ódio que ele vem sofrendo nas redes sociais.

Confira algumas reações dos internautas sobre a 'queda' de Vyni:

Viny mais uma vez extremamente forçado fingindo tropeçar no ao vivo. Meu Seus, até quando? #BBB22pic.twitter.com/qvW8Kf63U0 — Ghost (@cmonsx) March 7, 2022

Alguém avisa ao Viny que a gente percebe que é forçado e não tem graça #BBB22 — Vai Desmaiar #BBB22 (@vaidesmaiar) March 7, 2022

Tadeu: estamos ao vivo



Vyni: pic.twitter.com/tnHaLqcOCa — Ygor Fremo (@YgorFremo) March 7, 2022

Eu não acredito que o Vyni sentou e literalmente SE JOGOU.



Eu tô muito incrédula, me desculpem. — Jess (@jessvsq) March 7, 2022

eu assim toda vez que o vyni força, ou seja o dia todo #BBB22pic.twitter.com/LU3rYZorO9 — ʏᴜʀɪ #BBB22 (@yuriveira) March 7, 2022

Vale ressaltar que o sétimo paredão do BBB 22 já está formado! Arthur Aguiar (33), Jade Picon (20) e Jessilane (26) disputam a preferência do público.