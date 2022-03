BBB 22: Fora do reality, Larissa revela que Jade Picon a ignorou em festa

Durante participação no BBB 22, Larissa contou que se decepcionou com Jade Picon por ter sido ignorada em festa fora do confinamento

A participação dos eliminados no BBB 22 rendeu e o clima esquentou entre Larissa (25) e Jade Picon (20).

Durante o Fora da Casa, comandado por Ana Clara Lima (24), a apresentadora questionou se alguém tinha alguma fofoca para contar.

A pernambucana, então, expôs uma situação que aconteceu durante uma festa fora do confinamento. Lari disse que Jade a viu em evento e não a cumprimentou.

"Numa entrevista, você disse que queria levar todo o Quarto Lollipop, Scooby, PA e Lina para fora. E, quando você me viu no evento ontem, simplesmente não falou comigo. Não deu nem um 'oi'...", disse ela para a influenciadora.

"Mas eu não te vi, meu amor", respondeu Jade. "Você viu. Você viu sim. Você estava de costas para mim, mas você viu. E as pessoas começaram a me perguntar se estava acontecendo alguma treta entre a gente. Estou falando isso porque tiveram pessoas que presenciaram, não é fanfic", relatou Larissa.

"Se eu tivesse te visto, eu teria cumprimentado", disse a influencer. "Não tem como, Jade. Você tava na minha frente, de costas", rebateu a sister.

Naiara Azevedo (32), então, se intrometeu na discussão: "Mas de costas a gente não enxerga mesmo, vou ter que defender a colega [Jade] nessa. De costas ninguém enxerga, é complicado".

"Lari, isso não faz sentido... O tanto que eu chorei quando você saiu da casa", justificou Jade. "Tudo bem, foi a minha percepção então", comentou Lari.

A pernambucana ainda comentou sobre a relação de Jade e Paulo André (23). "Em relação ao PA, você acha que a informação que eu trouxe fora da casa sobre vocês dois te beneficiou?", questionou.

"De forma alguma. Todo mundo da casa já via. De fato foi uma coisa que a gente não aguentava mais da galera pedir 'vai beijar'... E naquela noite calhou de eu ser Líder e levar ele para o quarto. Agora... Me surpreende muito você vir falar essas coisas no ao vivo. Se você me viu e eu não te vi, porque você não veio falar comigo? Eu fui uma das pessoas que fez toda uma estratégia para tentar te salvar do Paredão. Vejo isso até como uma forma de ingratidão. Mas está tudo certo. Não quero lavar roupa suja. Se eu tivesse te visto, teria te cumprimentado", disparou Jade.

Antes da dinâmica, Larissa contou que se decepcionou com Jade Picon, que era uma de suas principais aliadas no jogo, devido a contradições dentro e fora da casa. "A Jade foi uma pessoa que eu mudei totalmente de opinião. Dentro da casa, para mim, ela era uma personagem. Ela fez toda uma personagem ali dentro, se beneficiou de várias formas. Ela era muito segura, tanto dentro do Lollipop como lá no Quarto Grunge, com o PA e Scooby. Então, para ela estava muito confortável", disse em entrevista ao Gshow.

Laís promete colocar Arthur no Monstro

Após Arthur Aguiar (33) levar a liderança, Laís (30), alvo declarado do brother no BBB 22, prometeu movimentar o jogo na casa mais vigiada do Brasil! Na noite de quinta-feira, 17, o ator venceu a disputa em dupla com Lucas (31). Em consenso, eles decidiram que Arthur ficaria com o colar da liderança. Depois da dinâmica, a médica declarou que caso vença a Prova do Anjo, pretende tirar Arthur Aguiar do VIP e colocá-lo no Castigo do Monstro.