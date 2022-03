BBB 22: Fora do reality, Jade Picon fica chocada ao descobrir apelido 'Piton'

Sétima eliminada do BBB 22, a influenciadora Jade Picon ficou chocada ao descobrir número de seguidores e o apelido de 'Piton' que ganhou

CARAS Digital Publicado em 09/03/2022, às 08h07

A sister Jade Picon (20) foi a sétima participante a deixar o BBB 22!

Em paredão contra Arthur Aguiar (33) e Jessilane (26), a influenciadora digital foi eliminada com 84,93% dos votos, na noite de terça-feira, 08. O ator recebeu 1,77% dos votos, e a bióloga, 13,30%.

Na madrugada desta quarta-feira, 09, a famosa finalmente descobriu o apelido 'Jade Piton' que ganhou do público durante o confinamento na casa mais vigiada do Brasil.

A apresentadora Rafa Kalimann ainda revelou que os adms de suas redes sociais adotaram a expressão. "O apelido não parou por aí. Olha só as suas redes sociais", disse Rafa ao mostrar os perfis de Jade.

"Meu Deus, o que fizeram?", perguntou, aos risos. Na sequência, ela perguntou se foi por conta de uma fala de Gustavo (31), mas Rafa negou. O motivo do apelido, que faz referência à cobra píton, natural do continente africano e asiático, foi a indicação em Arthur Aguiar (33) em sua primeira liderança, na terceira berlinda do reality, após ter tido que não votaria no ator.

"Caraca, loucura", respondeu a influencer.

Jade Picon ficou surpresa ao ver seu número de seguidores no Instagram, que soma mais de 18 milhões. A ex-sister disse que a expectativa era bater 15 milhões e se chocou com a nova marca. "Rumo aos 20 agora... Caraca, eu ganhei quase 5 milhões de seguidores", celebrou.

Jade Picon elogia beijo de Paulo André e revela futuro do casal

Jade Picon também comentou sobre o futuro do affair com Paulo André (23) fora do programa. "Como um contatinho pode ser, né? Mas acho que agora eu preciso viver", analisou. Em outro momento do programa Bate-Papo BBB, a influencer reviu o seu VT de apresentação antes de entrar no BBB 22 e disse: "Estou solteira, pelo amor de Deus!".