BBB 22: Fora do reality, Brunna Gonçalves torce pela eliminação de Lucas: ''Outra planta''

A quinta eliminada do BBB 22 Brunna Gonçalves confessou que quer ver Lucas fora do confinamento e disse que ele também é 'planta'

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 11h42

A bailarina Brunna Gonçalves (30) falou sobre o confinamento e a relação com os brothers na casa do BBB 22!

A bailarina participou da dinâmica Fogo no Saquinho, no programa BBB A Eliminação, no Multishow, com Ana Clara Lima e Bruno De Luca, em que precisava colocar emojis para participantes do programa em um saquinho.

Ela deu a plaquinha 'gratidão' para Linn da Quebrada (31), dizendo que é grata pela amizade da sister e que quer manter a relação fora do confinamento.

Já para Lucas (31), a dançarina deu uma 'pamonha'. Ela disse que o brother era a 'outra planta', além dela. "Ele mesmo falou pra mim que era planta", contou a ex-BBB. Brunna ainda deu 'explosão de amor' para Eslovênia (25), 'tóxico' para Gustavo (31), e 'falso' para Arthur Aguiar (32).

A quinta eliminada do BBB 22 em disputa com Gustavo e Paulo André (23), com 76,18% dos votos e indicada pelo líder da semana, Lucas, admitiu que torce pela saída do brother do programa. "Eu não acho que ele sairá semana que vem, mas vou ficar bem feliz se isso acontecer", disparou.

"Quando você é líder, precisa agir conforme as suas convicções. E não indicar alguém usando os argumentos do seu amiguinho", alfinetou a esposa de Ludmilla (26) ao fazer o discurso de eliminação de Lucas em brincadeira no programa.

Brunna Gonçalves comenta sobre torcida dos fãs de Ludmilla

Alguns brothers na casa mais vigiada do Brasil tinham medo de enfrentar Brunna Gonçalves em paredão. A ex-sister também falou que mesmo com o público da esposa, Ludmilla, foi eliminada do reality. "As pessoas, elas acham assim, só pelo fato de eu ser casada com Ludmila, eles acham que isso influencia muito no jogo. Ok, que poderia super me ajudar, mas o que faz a pessoa ser eliminada ou não é a sua trajetória no programa, isso eles não entendiam", disse Brunna Gonçalves.

Confira trecho da participação de Brunna Gonçalves no programa: