BBB 22: Fátima Bernardes presta homenagem para o amigo Tadeu Schmidt: ''O prêmio é seu!''

Apresentadora Fátima Bernardes recordou foto antiga e exaltou o trabalho de Tadeu Schmidt no comando do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 09h02

A apresentadora Fátima Bernardes (59) fez questão de parabenizar Tadeu Schmidt (47) por seu trabalho à frente do BBB 22!

O jornalista arrasou no comando do reality show da TV Globo, sendo muito elogiado pelo público que acompanha o programa e famosos nas redes sociais. O famoso deixou o Fantástico para ocupar o lugar de Tiago Leifert e que já foi de Pedro Bial na atração.

Na noite de terça-feira, 26, Fátima Bernardes compartilhou um registro antigo em que aparece ao lado de Tadeu durante uma reportagem e exaltou o trabalho do apresentador.

“Amigo @tadeuschmidt, você sempre brilhou e eu já gostava de ver você em ação. Divertido, inteligente, educado, super bem informado. Não tinha como dar errado. O prêmio do #bbb22 é seu”, escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs também destacaram o desempenho de Schmidt. "Com certeza o Tadeu Schimidt foi o top 1 desta edição", "Concordo plenamente! O Tadeu salvou essa edição com seu talento e carisma", "Ele é incrível!", "Todo deleeeeee!!! Não tinha outro apresentador, o @bbb é seu @tadeuschmidt", disseram.

Tadeu Schmidt quebra protocolo e abraça brothers na final do BBB 22

Comandando o seu primeiro BBB, Tadeu Schmidt, no início do programa ao vivo, ignorou os protocolos da Covid-19 e correu para abraçar os finalistas do reality, Arthur Aguiar (33), Douglas Silva (33) e Paulo André (23). O jornalista saltou o cordão de isolamento e abraçou os meninos. "Protocolo coisa nenhuma", disse ele. Ainda grudados, eles começaram a pular, gritando o nome de Tadeu. O apresentador, em seguida, cumprimentou um a um.

