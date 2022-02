BBB 22: Fátima Bernardes, brincadeiras e cantoria marcam o dia; fique por dentro do que rolou no reality

Confira tudo o que aconteceu na casa mais vigiada no Brasil, após Jogo da Discórdia e noite de muitas conversas

Após o Jogo da Discórdia ter mudado o astral da casa, sendo motivo de muitas conversas durante a madrugada, hoje, 8, o clima foi diferente. Antes da noite de eliminação, em que Naiara Azevedo (32), Arthur Aguiar (32) ou Douglas Silva (33) deixará o programa, os brothers puderam se tranquilizar com um almoço farto, brincadeiras e aparição de Fátima Bernardes.

Quer saber tudo o que rolou, hoje, na casa mais vigiada do Brasil? Então, siga com a gente!

Jogo da Discórdia continuou dando o que falar

Bárbara Heck (29), esperando para fazer fazer o Raio-X pela manhã, desabafou com Pedro Scooby (33), Lucas (31) e Eslôvenia (25). A sister disse que não faltou com respeito a ninguém e que não entendeu o porquê do voto dela ter sido mal recebido, na noite anterior.

Logo após, sentado na sala com a Bárbara Heck e com a Laís Caldas (30), Pedro Scooby defendeu Douglas Silva dos adjetivos que o ator recebeu, durante o Jogo da Discórdia. "Ardiloso e duas caras acho que o moleque (Douglas Silva) não era. Achei muito pesado. As pessoas não estavam falando em uma roda entre amigos, estavam falando para o Brasil todo", disse o surfista.

"Eu ficando, ia movimentar muita coisa"

Conversando com Tiago Abravanel (34) no banheiro, Arthur Aguiar projetou o que aconteceria na casa, caso não seja eliminado na noite de hoje: "pensando no jogo, eu ficando, ia movimentar muita coisa". "Todo 'mundo' vai ter que repensar em tudo que falou", completou

De repente, Fátima Bernardes

Hoje o almoço foi garantido por uma das patrocinadoras do BBB 22! Como parte de uma ação publicitária, a apresentadora Fátima Bernardes, do "Encontro" (TV Globo), apareceu na televisão da sala e conversou brevemente com os brothers.

Tentando trazer a "cara de um domingo divertido" ao programa, como ela própria disse, fez piadas e depois dividiu os grupos para a área externa.

Abertura do parque e refeição farta

Brunna Gonçalves (30), Paulo André (23) e Natália (22), foram sorteados, respectivamente, pela Líder da semana, Jade Picon (20), para a abertura do Parque.

Logo depois, os brothers puderam se deliciar em uma refeição farta, patrocinada pela marca.

Vamos Brincar

Do lado de fora da casa, o grupo bricou de "cidade dorme" e depois criou uma rodinha para jogar peteca.

Protagonizando uma cena fofa, Paulo André e Jade Picon se divertiram bastante no balanço disponibilizado.

Cantoria

Nervoso sobre sua possível saída do programa? À tarde, Arthur Aguiar se sentou na área externa com Paulo André e compartilhou uma música autoral, nunca lançada.