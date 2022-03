BBB 22: Famosos comentam participação dos eliminados no reality

Celebridades repercutiram na web o reencontro dos eliminados do BBB 22, que rendeu na noite de quinta-feira, 17, durante o programa

A dinâmica inédita de reencontro dos eliminados do BBB 22 deu o que falar na noite de quinta-feira, 17!

Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon e Vinicius estiveram ao lado de Tadeu Schmidt (47) no palco do programa e recordaram questões do confinamento e falas dos brothers fora da casa.

Eles tiveram que escolher, em consenso, um líder entre eles. Foi decidido que Rodrigo ficasse com o colar e ele votou para que Naiara fosse eliminada da dinâmica. Após sorteio, os outros participantes também votaram e a maioria escolheu deixar a cantora de fora da dinâmica, gerando discussões entre eles.

Na web, os famosos comentaram sobre a dinâmica. Confira:

Anitta: "Gente, que surtoooooo kkkkkkkkk"

Gente que surtooooooo kkkkkkkkkkkk — Anitta (@Anitta) March 18, 2022

Lucas Rangel: "Gente, que bafafá esse BBB kakkakakaka".

gente q bafafa esse bbb kakkakakakaka — rangel (@LucasRanngel) March 18, 2022

Pequena Lo: "E não mudaram nada em relação a não saber votar, socorro".

E não mudaram nada em relação a não saber votar, socorro#bbb22 — Lôzinha (@_pequenalo) March 18, 2022

Giovanna Ewbank: "Eu queria tantoooooo que a Naiara Azevedo fosse exatamente assim lá dentro... debochada assim ela não ia sair nunca! Tô amando!".

Eu queria tantoooooo que a @Naiarazevedo fosse exatamente assim lá dentro…debochada assim ela não ia sair nunca! Tô amando! #bbb22 — Giovanna Ewbank (@gioewbank) March 18, 2022

Como assim a @Naiarazevedo não vai participar????? CEIS TÃO DOIDOS??????? #bbb22 — Giovanna Ewbank (@gioewbank) March 18, 2022

Marina Ruy Barbosa: "Alguém coloca a @Naiarazevedo na casa jaaaaaaa". "Comeback da nanacita", disse ainda.

Gente, climão?! — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) March 18, 2022

Alguém coloca a @Naiarazevedo na casa jaaaaaaa — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) March 18, 2022

Comeback da nanacita — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) March 18, 2022

Cleo: "GENTE HAHAHAHAHAHAH A TRETA NÃO TEM FIM"

GENTE HAHAHAHAHAHAH A TRETA NÃO TEM FIM #RedeBBB — CLEO (@cleo) March 18, 2022

Álvaro: "Por mim reunia todos os eliminados do bbb toda quinta-feira, ai sim vale a pena minha insônia"

por mim reunia todos os eliminados do bbb toda quinta-feira ai sim vale a pena minha insônia — alvaro (@alvxaro) March 18, 2022

Deborah Secco: "Boninho, nada de repescagem!!! Você prometeu!!!"